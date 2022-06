Nouveau record pour le BXL Tour avec 4.200 participants

Ce dimanche 19 juin, record de participation battu pour le BXL Tour. Avec 4.200 participants, la sixième édition de l’événement a donc rencontré un gros succès.



“Le nouveau record d’affluence pour cette sixième édition du BXL Tour le prouve encore une fois : les Bruxellois.es ont toujours plus faim de vélo ! Toujours plus de femmes, toujours plus de personnes en situation de handicap pour un rendez-vous sous le signe de l’inclusivité et de la diversité. Grâce au BXL Tour, la Ville de Bruxelles réaffirme sa volonté de rendre le sport présent et visible dans ses rues et accessible à toutes et tous, peu importe leur situation», souligne Benoit Hellings, échevin des Sports à la Ville de Bruxelles.

Avec un tracé identique à celui de l’année dernière, la course a traversé plusieurs communes de Bruxelles ce qui a permis aux cyclistes de (re)découvrir notre capitale à vélo dans des conditions exceptionnelles… mais aussi sous la pluie.

