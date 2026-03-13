MMA: Le Bruxellois Nessim Akhdim s’envole vers les IMMAF Africa Championships

Nessim akhdim, jeune combattant de MMA bruxellois, participera aux IMMAF Africa Championships le 13 Avril prochain. Une compétition organisée en Angola, où il représentera le Maroc.

Dans une rue perdue d’Anderlecht, où chaque bâtiment semble n’être que le reflet de son voisin, il y en a un qui ne laisse en rien deviner de ce qu’il abrite. Pourtant, une fois la porte franchie et les escaliers gravis, on découvre rapidement qu’ici, la sueur se gagne à la force des coups. Sacs de frappe suspendus au plafond, ring de boxe et athlètes en pleine action, tout respire le dépassement de soi. Parmi eux, on retrouve Nessim Akhdim, un jeune espoir du MMA belge, qui affine les derniers détails de sa préparation avant de s’envoler pour Luanda, en Angola. Là-bas, le natif de Bruxelles participera pour la première fois aux IMMAF Africa Championships, les championnats d’Afrique amateur. Une nouvelle étape dans une carrière amatrice déjà bien remplie, mais qui revêt, cette fois-ci, une saveur toute particulière puisqu’il défendra les couleurs du Maroc, son pays d’origine : “J’ai hâte de partir. Je me prépare bien, à raison de deux entraînements par jour. Je suis prêt à défendre le Maroc“, nous confie-t-il.

Le goût du sport, Nessim l’a dans le sang depuis son plus jeune âge. S’il rêvait d’abord de l’exprimer ballon aux pieds, son père l’a finalement poussé vers le karaté. “Comme tous les jeunes, j’ai eu mon moment où je voulais faire du foot mais comme je viens d’une famille baignée dans les arts martiaux, je n’ai pas vraiment eu le choix“. D’abord réticent à l’idée de fouler les tatamis, le jeune Bruxellois a pourtant rapidement été séduit par l’exigence des sports de combat. Les années passent et les ceintures s’enchaînent, mais à mesure qu’il progresse, Nessim en veut plus. Si le karaté lui a permis de bâtir de solides bases en pieds-poings, il sait qu’au sol, tout reste encore à apprendre. “Je voulais vraiment devenir le plus complet possible et c’est en discutant un jour avec mon cousin, qui était déjà dans l’univers du MMA, que j’ai commencé à m’y intéresser. Quelques jours plus tard, j’ai poussé les portes d’une salle près de Montgomery, et depuis, je n’ai plus jamais quitté ce sport.”

Retour sur les championnats du monde amateurs

Aujourd’hui, le Belgo-Marocain affiche 33 combats à son actif, pour un bilan de 23 victoires et 10 défaites. Un parcours amateur déjà solide, qui lui a ouvert à plusieurs reprises les portes des IMMAF World Championships, les championnats du monde amateurs. En 2023, il a signé la meilleure performance de sa carrière en décrochant une place de vice-champion du monde.

C’était donc avec l’ambition d’aller chercher le sacre que Nessim s’était présenté aux championnats du monde en février dernier. La médaille d’or lui a cependant filé entre les doigts dès son entrée en lice. Battu au premier tour, Nessim Akhdim peine encore à digérer cette élimination. “Ça a été une grosse désillusion, mais c’est le jeu. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut avancer et se reconcentrer sur les prochains objectifs“.

Un nouveau défi en Angola

Et des objectifs, le prospect anderlechtois n’en manque pas. Ses performances ont attiré l’attention des recruteurs de l’équipe nationale marocaine, dont il fera désormais partie pour disputer les IMMAF Africa Championships. En Angola, il entend oublier sa dernière défaite sur la scène internationale, en arrachant la victoire. “J’y vais pour gagner la médaille d’or. Elle est à portée de main et, vu ma dernière compétition, je suis encore plus motivé“, assure-t-il.

A Luanda, les combattants ne s’alignent pas à titre individuel, mais sous bannière nationale. Une fois sélectionnés, ils sont répartis par catégorie d’âge et de poids avant de s’affronter dans un tournoi à élimination directe. Si Nessim ne connaît pas encore l’identité de son premier adversaire, ça ne semble en rien l’ébranler. “Peu importe qui sera en face, j’y vais pour gagner“, lâche-t-il; sourire en coin.

Maxime Verhaert