Mémorial Van Damme : Bashir Abdi, Nafi Thiam et Armand Duplantis parmi les noms confirmés

Bashir Abdi tentera de battre les records de Belgique et d’Europe du 10.000 mètres au Mémorial Van Damme , le 8 septembre prochain. La directrice Kim Gevaert l’a annoncé jeudi, lors de la présentation de la 47e édition du meeting bruxellois.

Abdi devra couvrir les 10 kilomètres en moins de 26:46.57 sur la piste du stade Roi Baudouin pour battre le record d’Europe. Le chrono avait été établi par le Britannique Mo Farah en 2011 sur le meeting d’Eugene, aux États-Unis. Le record de Belgique appartient quant à lui à Mohammed Mourhit depuis 1999, lorsqu’il avait couru 26:52.30 à Bruxelles.

La meilleure performance d’Abdi sur la distance est de 27:24.41. Il avait établi cette marque sur la Coupe d’Europe du 10.000 mètres, en juin 2021 dans la ville anglaise de Birmingham.

Kim Gevaert a également confirmé jeudi la présence de six athlètes de classe mondiale. Outre les deux têtes d’affiche belges Bashir Abdi et Nafi Thiam, le perchiste suédois Armand Duplantis, le coureur de demi-fond norvégien Jakob Ingebrigtsen, la championne d’Europe de saut en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh et la spécialiste américaine des haies, Sydney McLaughlin, seront présents au stade Roi Baudouin.

Le Mémorial Van Damme sera le 14e et dernier rendez-vous de la Ligue de Diamant, avant la finale à Eugene, les 16 et 17 septembre. Quinze disciplines de la Ligue de Diamant sont au programme à Bruxelles, cinq chez les messieurs (200, 400, 800 et 1.500m et saut à la perche) et dix chez les dames (100, 200, 400, 1.500 et 5.000m, 400m haies, saut en hauteur, triple saut, lancer du poids et lancer du javelot). Le 10.000 mètres d’Abdi ouvrira la soirée.

L’Urban Memorial sera de retour le 7 septembre. En 2022, la compétition du lancer du poids s’était déroulée au Marché aux Poissons, dans le centre-ville.

Des travaux de restauration de la piste doivent avoir lieu cet été avant ce grand rendez-vous au Stade Roi Baudouin.

Avec Belga – Photo : Belga