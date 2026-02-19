Maximilien Drion rejoint les demi-finales du sprint en ski alpinisme

Le Bruxellois Maximilien Drion s’est qualifié pour les demi-finales de l’épreuve du sprint en ski alpinisme aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina, jeudi au Stelvio ski center, en Italie.

Sous des chutes de neige, Maximilien Drion, 28 ans, a pris la 3e place de sa série dans une épreuve sur 750 m (325 mètres de montée, dont une partie en escalier, puis 375 de descente pour un dénivelé de 70 m). Drion a terminé à 4.04 secondes du Suisse Jon Kistler, le plus rapide en 2:38.36 devant le Russe Nikita Filippov, sous pavillon neutre, 2e à 1.48.

Dix-huit skieurs étaient au départ, répartis en trois séries. Maximilien Drion a signé le 6e temps. L’Espagnol Oriol Cardona Coll a été le plus rapide en 2:37.96. Les trois premiers de chacune des trois séries et les trois meilleurs temps ensuite se qualifient pour les demi-finales (à 12 skieurs) à partir de 13h25. La finale débute à 14h15.

Oriol Cardona Coll, double champion du monde en sprint, le Français Thibault Anselmet, vainqueur du classement général de la Coupe du monde, les Suisses Jon Kistler et Arno Lietha ainsi que Nikita Filippov, considérés comme les prétendants au podium au même titre que Maximilien Drion, sont tous passés aussi.

Le ski alpinisme effectue ses débuts au programme olympique. Désigné porte-drapeau avec Hanne Desmet pour la cérémonie d’ouverture le 6 février à Milan, Maximilien Drion avait manqué l’évènement en raison d’un problème sur le réseau ferroviaire

Avec Belga