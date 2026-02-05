Maximilien Drion, porte-drapeau du Team Belgium pour les Jeux de Milan-Cortina : “Je me suis préparé pour une médaille”

Ça a été annoncé il y a quelques jours : la patineuse de vitesse Hanne Desmet et le skieur-alpiniste Maximilien Drion seront demain les deux porte-drapeaux belges lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui aura lieu dans le mythique stade de San Siro.

Un moment historique pour le Bruxellois de 28 ans. Maximilien Drion sera le premier Bruxellois à être porte-drapeau lors des Jeux olympiques d’hiver depuis 1936. Il s’agissait d’Éric De Spoelberch, bobeur (bobsleigh) bruxellois lors des Jeux de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. Il avait terminé 8ᵉ à la fois dans l’épreuve du bob à deux hommes et dans celle du bob à quatre hommes.

Premiers Jeux pour une nouvelle discipline

Pour Maximilien Drion, ce sera un grand moment d’émotion. Il sera porte-drapeau pour ses premiers Jeux olympiques. Sa discipline, le ski-alpinisme, figure pour la première fois au programme olympique.

Un sentiment particulier pour l’athlète, qui n’avait pas construit sa carrière autour des Jeux olympiques : “C’est assez chouette d’avoir ce rêve qui naît alors qu’on est déjà presque au top de son sport et qu’on se dit qu’on a peut-être des chances de médaille. Je n’ai pas grandi en me disant que je voulais un jour participer aux Jeux, ça m’est un peu tombé dessus, mais je le prends avec beaucoup d’ambition et de fierté”, nous partage Maximilien Drion.

Des Jeux particuliers aussi pour lui, qui habite en Suisse, assez proche donc des sites de compétition de cette olympiade : “C’est particulier ! Après, c’est chouette : j’ai beaucoup de personnes de ma famille et d’amis qui vont pouvoir venir. J’ai au moins une cinquantaine de personnes de mon entourage qui seront présentes. Ça sera beaucoup d’émotion de les avoir près de moi et je compte bien les faire rêver.”

Une ambition de médaille

“Je me suis préparé pour une médaille aux Jeux, donc je n’ai pas de problème à dire que j’en ambitionne une. J’ai déjà obtenu des podiums dans cette discipline-là. Si je suis dans un bon jour, j’en suis capable et je suis convaincu que je serai dans un bon jour.”

La préparation du skieur-alpiniste ucclois s’est plutôt bien passée : “Je me sens prêt pour les Jeux. Depuis de nombreux mois, tout se passe à merveille. J’ai juste eu une petite indigestion lors d’une compétition à Courchevel il y a deux semaines. Mais maintenant, la forme remonte bien. Je suis vraiment ambitieux et confiant à deux semaines de cette compétition.” Le Bruxellois concourra le jeudi 19 février dans l’épreuve du sprint au Stelvio Ski Center de Valtellina.

Son dernier résultat avant cette olympiade a été un peu décevant en Espagne : “je perds un ski lors de la qualification, du coup je n’ai terminé que 41e du sprint donc c’était un peu dur à digérer par ce que j’espérais faire une belle dernière répétition générale mais voilà, les erreurs ont eu lieu à ce moment là, j’espère que ç ane se reproduira pas aux JO.”

En cas de succès dans sa quête de médaille lors de cette olympiades il serait le premier bruxellois a remporté une médaille aux Jeux Olympiques d’hiver depuis Micheline Lannoy patinneuse artistique, médaillé d’or aux JO d’hiver de Saint-Moritz en 1948.



Porte-drapeau

Il sera donc demain en binome avec Hanne Desmet le porte-drapeau de la délégation belge. Un moment unique pour le skieur-alpiniste : “D’être le porte-drapeau, évidemment c’est… je ne trouve même pas les mots. Ça sera énorme et c’est un très grand honneur ! Je ne m’attendais pas du tout à recevoir cette demande. Dans ma carrière, j’étais souvent porte-drapeau de la Belgique vu qu’en ski-alpinisme, je suis souvent le seul, mais là ça sera un évènement très différent. Je me réjouis vraiment d’être à ce moment d’ouverture et de partager ce moment avec tous les autres Belges qui seront là aussi. Je vais m’entraîner d’ici là à bien manier le drapeau.”

Un moment important pour Maximilien Drion qui ne rejoindra pas directement le village olympique. Il repassera d’abord chez lui pour finaliser sa préparation avant de prendre ses quartiers dans le village à partir du 17 février jusqu’à la cérémonie de cloture.



Rémy Rucquoi