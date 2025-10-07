Mario Stroeykens prolonge son contrat au Sporting d’Anderlecht jusqu’en 2028

Formé à Neerpede, le centre de formation du RSCA, Stroeykens, 21 ans, a débuté en équipe première en janvier 2021.

Mario Stroeykens a prolongé son contrat avec le Sporting d’Anderlecht jusqu’en 2028, a annoncé le club mardi.

Formé à Neerpede, le centre de formation du RSCA, Stroeykens, 21 ans, a débuté en équipe première en janvier 2021. Il totalise désormais 144 rencontres et 17 buts avec les A. Son contrat arrivait à échéance en juin prochain et un départ lors du dernier mercato avait été évoqué, mais le milieu de terrain est finalement resté au club. Il a désormais prolongé son contrat. “Ces dernières semaines, j’ai pris conscience que mon histoire ici n’était pas encore terminée”, a expliqué Stroeykens dans le communiqué du RSCA. “J’ai encore beaucoup à donner à ce club et à montrer aux supporters. Il est de mon devoir d’être un exemple sur et en dehors du terrain, comme tous les joueurs issus du centre de formation qui m’ont précédé. Je suis ravi que nous ayons rapidement trouvé un accord et que je puisse me concentrer pleinement sur mes performances sur le terrain.”

Le directeur sportif Olivier Renard souligne que des “discussions très constructives” ont eu lieu entre la direction et le joueur ces derniers mois. “Toutes les parties ont rapidement pris conscience de l’importance de prolonger son contrat et de continuer notre collaboration. Mario est et reste un joueur très important pour l’équipe, pour le club et pour Neerpede. Il peut encore aider l’équipe à progresser, et nous pouvons également participer à son développement.”

Stroeykens a joué 7 matchs de championnat et marqué 1 but depuis le début de la saison. Après avoir commencé sur le banc les premières journées de championnat, il a connu deux titularisations de suite contre l’Antwerp et La Gantoise, marquant le seul but du match, avant de se blesser et de manquer les deux derniers matchs.

