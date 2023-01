L’Union étrille la Gantoise et file en demi-finales de la Coupe

Les rencontres aller sont programmées les 1er et 2 février et retour les 1er et 2 mars.

En battant La Gantoise, le tenant du titre, 4-0, l’Union Saint-Gilloise a rejoint Malines, l’Antwerp et Zulte Waregem dans le dernier carré de la Coupe de Belgique, jeudi.

Quand le Buffalo Michael Ngadeu a été exclu (64e), Gustaf Nilsson (3e), Lazare Amani (33e, 90e+3) et Victor Boniface (41e) avaient assuré la qualification des Unionistes pour les demi-finales dont le tirage au sort aura lieu vendredi à 12h00. Les rencontres aller sont programmées les 1er et 2 février et retour les 1er et 2 mars. La finale se jouera le 29 ou 30 avril.

Côté unioniste, Dante Vanzeir, touché au genou, était absent, Kiko Machida a pris la place de Siebe Van der Heyden en défense et Teddy Teuma de retour de suspension a renvoyé Oussama El Azzouzi sur le banc.

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezerouck a préféré Laurent Depoitre à Hugo Cuypers en attaque.

Belga, image Belga