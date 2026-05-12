“Ce projet ira en recours au Conseil d’Etat” : l’enquête publique du stade Bempt relance le débat

Le projet d’un nouveau stade pour l’Union Saint-Gilloise sur le site du Bempt, à Forest, semble aujourd’hui relancé après plusieurs années d’incertitudes. Soutenu par le nouveau gouvernement bruxellois dans sa déclaration de politique régionale, le dossier divise pourtant les invités du débat de ce mardi soir dans Bonsoir Bruxelles, Fabrizio Basano, co-fondateur des Union Bhoys et Alexandre Alaphilippe, membre du collectif “Bempt vert”

L’Union Saint-Gilloise cherche depuis plusieurs saisons une solution pour répondre aux limites du stade Joseph Marien. L’enceinte historique, devenue trop exiguë, ne répond plus aux exigences imposées par l’UEFA. Manque de place, infrastructures vieillissantes, vestiaires jugés insuffisants : pour le club bruxellois, la construction d’un nouveau stade est désormais devenue une priorité.

Le futur équipement pourrait accueillir jusqu’à 16.000 spectateurs, soit près du double de la capacité actuelle du stade Marien. Un changement d’échelle important pour un club qui s’est durablement installé parmi les meilleures équipes du football belge. Mais sur le terrain, le projet continue de susciter de nombreuses oppositions. Alexandre Alaphilippe, membre du collectif “Bempt Vert”, insiste sur le fait que le débat ne doit pas opposer les habitants de Forest aux supporters unionistes : “On insiste sur le fait que ce n’est pas Marien contre Bempt. Si aujourd’hui il y a des nuisances pour les riverains du Marien, il y en aura pour les riverains du Bempt“, explique-t-il.

Le collectif pointe notamment les conséquences du projet sur la mobilité, les nuisances sonores mais aussi les risques liés à l’eau et à l’imperméabilisation du site. Pour les opposants, le dossier pourrait encore connaître de longs rebondissements juridiques : “Il y a des alternatives qui existent et le problème de ce projet-là est que, de toute manière, il va aller en recours au Conseil d’État“, prévient Alexandre Alaphilippe.

Parmi les principales inquiétudes soulevées : la question hydraulique. Le site du Bempt est régulièrement évoqué pour sa sensibilité en matière d’écoulement des eaux et de risques d’inondation. Un point que les riverains considèrent comme central dans le débat : “La solution qui est dans l’enquête publique est que le stade est surélevé. On aura une île flottante, mais nous on sera tous sous l’eau“, dénonce encore le représentant du collectif.

Du côté des supporters, le projet est perçu comme une étape indispensable pour assurer l’avenir du club. Fabrizio Basano, cofondateur des Union Bhoys, estime que le futur stade pourrait aussi profiter aux infrastructures sportives déjà présentes sur le site : “Les clubs de foot vont rester, les terrains vont rester. Il y a une synergie qui pourra se créer avec ces clubs de jeunes“, explique-t-il. Selon lui, les équipements existants, comme la buvette et les vestiaires du Bempt, devraient continuer à fonctionner.

Le supporter reconnaît néanmoins que les enjeux liés à l’eau constituent le principal défi technique du projet : “Le problème principal, pour moi, c’est le problème hydraulique. Évidemment, si un club investit des millions dans un stade et que l’outil principal des joueurs est la pelouse, ce serait un paradoxe qu’ils ne tiennent pas compte de ça“, souligne-t-il.

Fabrizio Basano se veut toutefois confiant quant aux solutions qui pourront être apportées par les concepteurs du projet. “Je suis persuadé que les architectes qui travaillent à cela trouveront une solution “, conclut-il.

Le projet de nouveau stade doit encore franchir plusieurs étapes administratives avant une éventuelle concrétisation.

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■ Une interview d’ Alexandre Alaphilippe et Fabrizio Basano au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles