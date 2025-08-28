Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise fixée sur son sort lors du tirage ce jeudi soir

L’Union, championne de Belgique, et le Club Bruges, vice-champion, vainqueur de la Coupe et vainqueur de Salzbourg (3e tour préliminaire) puis des Rangers (barrage), participeront jeudi soir (18h) au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions au Grimaldi Forum de Monaco.

En tant que club champion de Belgique, l’Union, directement qualifiée, effectue ses débuts dans la plus importante compétition du football européen. Le Club jouera pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions. L’année dernière, cette aventure s’était terminée en huitièmes de finale contre Aston Villa. Lors du tirage au sort, les 36 équipes qualifiées sont réparties en quatre chapeaux de neuf équipes chacun, sur la base du classement des coefficients UEFA des clubs. Le Club Bruges se trouve ainsi dans le chapeau 2, tandis que l’Union est dans le chapeau 4.

Cela ne signifie pas pour autant que l’Union aura un tirage plus difficile. En effet, chaque équipe affrontera deux adversaires de chaque pot. Quatre matchs se joueront à domicile, quatre à l’extérieur. Les équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter. De plus, on ne peut avoir plus de deux adversaires d’un même pays. La première journée est prévue du 16 au 18 septembre. La phase de ligue se terminera au début de l’année prochaine, le 28 janvier. Les huit premières équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront d’abord un tour intermédiaire. Il n’y a plus eu deux équipes belges dans la phase principale de la C1 depuis 2019-2020 avec Genk et le Club Bruges. Les Brugeois disputent leur 12e phase principale (de groupes et depuis la saison dernière de ligue) de cette Champions League et la 7e sur les neuf dernières campagnes.

