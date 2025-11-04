Ligue des Champions : déplacement de prestige pour l’Union, qui espère bousculer l’Atletico Madrid

Le défi sera de taille pour les Saint-Gillois face à un habitué de la C1. “Nous pouvons avoir des étoiles dans les yeux, mais nous ne sommes pas venus pour simplement profiter de l’ambiance“, a prévenu l’entraîneur David Hubert en conférence de presse. “L’Atlético est difficile à battre à domicile. Mais quand on vient ici, c’est avec une certaine ambition, pas seulement pour être figurants. Nous voulons voir ce que nous valons.“

Après une victoire en ouverture au PSV Eindhoven (1-3), l’Union a connu deux défaites cinglantes à domicile (au Lotto Park d’Anderlecht) contre Newcastle (0-4) et l’Inter (0-4).

Le champion de Belgique en titre doit se relancer pour rester dans la course au top 24, qui donne accède aux barrages.

L’Atlético de Madrid connaît un début de saison mitigé. Quatrième en Liga (22 points), à seulement 3 unités du FC Barcelone mais à 8 du Real en tête, les Colchoneros ont soufflé le chaud et le froid en Ligue des Champions. Battus sur le fil par Liverpool lors de la 1re journée (3-2), ils ont étrillé l’Eintracht Francfort (5-1) avant de couler contre un Arsenal dominateur (4-0). L’entraîneur emblématique Diego Simeone a prévenu que son équipe a “besoin des points de la victoire, si possible avec un score large“.

L’Union se remet doucement du départ de Sébastien Pocognoli: elle affiche toujours une forme remarquable en Belgique où elle domine le classement avec 32 points devant le Club de Bruges (29 points), qui recevra un autre géant espagnol, le FC Barcelone, mercredi.

