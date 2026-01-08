Passer la navigation
Les Indoor Red Lions ouvrent leur Euro de hockey en salle par un succès 5-3 sur l’Irlande

Les Indoor Red Lions ont battu l’Irlande 5-3 dans leur premier match des championnats d’Europe de hockey en salle, jeudi midi, au Dôme d’Heidelberg, en Allemagne. Philippe Simar, le capitaine de l’équipe nationale en salle, a inscrit trois des cinq buts de la Belgique, qui jouera encore dans la soirée contre l’Espagne.

Dans leur 1er match du groupe B, les hommes de Maxime Bergez, classés à la 3e place mondiale, se sont heurtés en première mi-temps à un bloc défensif bien organisé. Procédant en contre-attaque, l’Irlande, 23e mondiale, a même fait mieux que se défendre, inscrivant les deux premiers buts de la rencontre, via Gregory Williams (11e) et Ross Canning (13e), pour mener 2-0 au repos. En début de seconde période, Philippe Simar a égalisé à 2-2 en transformant 2 penalty-corners (pc), aux 21e et 24e minutes. Mallory Magnant a ensuite donné l’avance aux Belges (26e), avant que Simar, toujours sur pc, ne réalise son 15e hat-trick international en signant le 4-2 (28e), son 78e but sous la cape des Indoor Red Lions. Dans les dernières minutes de la partie Thomas Joye, l’un des nouveaux venus au sein du noyau, a accentué l’écart à 5-2 (38e), mais directement résorbé par Williams qui a fixé le score à 5-3 sur stroke (40e).

La Belgique jouera son 2e match du tournoi en soirée (18h50) face à l’Espagne (FIH-19). Vendredi (20h15) suivra un 3e duel avec l’Allemagne (FIH-2), championne du monde en titre et favorite du tournoi, avant un dernier match de phase de poules samedi (11h55) contre la Suisse (FIH-13).

Les deux premières équipes de chaque groupe disputent samedi soir les demi-finales. Les finales pour les médailles et les dernières rencontres de classement sont programmées dimanche.

Belga – Photo : Belga

