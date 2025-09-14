Les Girls à l’honneur au fan day du RWDM

Le club molenbeekois a convié sa section féminine pour leur journée dédiée aux supporters.

Le RWDM organisait son Fan Day ce dimanche aux abords du stade Edmond Machtens. Et cette fois encore, le club a tenu à faire participer son équipe féminine. De quoi ravir les supporters des Girls, petits et grands.

Pour les joueuses du RWDM Girls, c’est aussi le moment de rencontrer leurs fans et signer quelques autographes. Avec l’espoir de les revoir en tribunes pour les soutenir dans leurs objectifs de la saison.

■ Reportage de L. Dawidowicz, M. Pane et P. Bourrières