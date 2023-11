Les Diables joueront un match amical de prestige à Wembley

Les Diables Rouges affronteront l’Angleterre en match amical le mardi 26 mars prochain au stade de Wembley à Londres en préparation pour l’Euro 2024, a annoncé la Fédération Royale Belge de Football (RBFA) lundi.

Il s’agira de la 36e confrontation entre les deux nations. Leur dernier affrontement remonte au 15 novembre 2020 avec une victoire 2-0 des Diables Rouges dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Nations. Ce duel face aux Three Lions, qui occupent actuellement la 4e place au classement mondial, s’inscrira dans la préparation des Diables Rouges, – positionnés au 5e rang mondial -, pour l’Euro 2024 prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.

“L’Angleterre est une nation du top et c’est le genre d’adversaire qu’il nous faut, en vue de bien préparer l’Euro”, a réagi le sélectionneur Domenico Tedesco, cité dans le communiqué. “En plus, pouvoir évoluer à Wembley est le rêve de tous ceux qui aiment le football. Nous avons vraiment hâte d’y être. En affrontant des nations de football aussi fortes, nous saurons mieux et nous verrons plus tôt où et comment nous pouvons encore nous améliorer afin de devenir une équipe compétitive parmi les grands prétendants au titre européen.”

La Belgique et l’Angleterre sont tous les deux déjà qualifiés pour l’Euro. Les Diables Rouges affronteront l’Azerbaïdjan le 19 novembre au stade Roi Baudouin pour leur dernier match de qualification. Quatre jours plus tôt, un match amical contre la Serbie est prévu, aussi au stade Roi Baudouin. Un deuxième match amical devrait être au programme de la fenêtre internationale de mars. Avant cela, la Belgique connaîtra ses adversaires lors de la phase de poules de l’Euro lors du tirage au sort le 2 décembre prochain à Hambourg.

Belga – Photo : Belga