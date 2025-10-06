Les bonnes performances de l’Orée, la déception au Wellington : le bilan du premier mois de la saison de Hockey

La saison de hockey a repris depuis un mois, l’occasion de revenir sur les performances des équipes bruxelloises en Division d’Honneur hommes et dames.

Il y a huit équipes bruxelloises présentes cette saison en Division d’Honneur : quatre chez les dames (le Racing, l’Orée, le Léopold et le Wellington) et quatre également chez les hommes (l’Orée, le Léopold, le Racing et Uccle Sport.) Au total, six journées de championnat ont été jouées. Il est encore un peu tôt pour dégager de vraies tendances en ce début de saison.

L’Orée : “la bonne surprise de ce début de saison”

L’Orée est le club bruxellois le plus en forme en ce début de saison au niveau masculin. L’équipe pointe à une excellente quatrième place. Le club avait terminé sa saison passée sur les chapeaux de roue : les Woluwéens avaient conclu la phase classique à la 6e place. L’Orée n’a connu qu’une seule défaite cette saison, en déplacement à La Gantoise (1-0). Le club a déjà obtenu de bons résultats face à des équipes du haut de tableau, comme le partage 2-2 contre Braxgata.

“C’est la bonne surprise de ce début de saison”, nous confie Matia Chardon, journaliste sportif et commentateur des rencontres de Division d’Honneur pour BX1. Il ajoute même que si l’Orée continue sur sa lancée, le club pourrait se battre pour une place dans le top 4, synonyme de playoffs.

Chez les dames, l’Orée redécouvre la DH après sa promotion l’an dernier. Les joueuses ne se laissent pas impressionner par l’élite : elles occupent une très bonne 9e place avec un bilan de 5 points sur 15. Pour Matia Chardon : “C’est également une très bonne surprise pour les dames d’être hors position barragiste pour le moment. Pour une équipe qui monte, c’est pas mal.” Il faut aussi noter que les défaites de l’Orée ont souvent été sur des scores serrés, à l’exception du lourd revers 7-1 contre La Gantoise, l’équipe dominante de la division.

Satisfaction pour le Racing

Les équipes hommes et dames du Racing ont entamé correctement leur saison. Chez les hommes, les Ucclois sont septième avec un bilan de 9 points sur 18 : “Ça prend correctement, ils sont là où on les attendait”, précise Matia Chardon.

Au niveau féminin, les dames du Racing sont la première équipe bruxelloise au classement de DH : septième avec 8 points. Un démarrage satisfaisant pour le journaliste sportif : “On les voyait un peu plus loin, mais elles surprennent par des résultats très corrects.” Dimanche prochain, les hommes et les dames du Racing auront un défi de taille : les deux équipes affronteront La Gantoise en déplacement.

Un départ contrasté pour les équipes du Léo

Le début de saison n’est pas nécessairement idéal pour les hommes du Léopold. Avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, le Léo est 6e du classement, un bilan mitigé pour les Ucclois.

Mais pour Matia Chardon : “Le Léo va clairement reprendre sa place sur le long terme.” Selon lui, ils devraient retrouver le top 4 comme l’année dernière, aux côtés de Braxgata et de La Gantoise.

Chez les dames, le départ est en revanche plutôt positif malgré une lourde défaite 1-10 contre Gand ce week-end. Les Uccloises réalisent un démarrage honorable en DH, en tant que promues avec l’Orée : “Ça fait plaisir de voir les deux équipes promues tenir la cadence en DH”, partage Matia Chardon, même s’il nuance : “Il y aura probablement une des deux équipes (Orée ou Léo) qui descendra.” Les dames du Léo occupent pour le moment la 10e place, synonyme de barrage pour la descente, avec 4 unités.

Départ manqué pour le Wellington, Uccle Sport à sa place

Le faux départ de ce début de saison est à attribuer aux dames du Wellington, avec une seule victoire et cinq défaites. “C’est clairement la mauvaise surprise au Wellington : l’équipe est censée jouer le top 4”, analyse Matia Chardon.

Un mauvais départ dû à plusieurs joueuses blessées et à un manque d’efficacité offensive. Une mauvaise dynamique pour une équipe qui avait manqué le top 4 de peu la saison dernière. “Elles se replaceront dans le top 6, ça peut arriver à beaucoup d’équipes d’avoir un mauvais démarrage”, ajoute le journaliste.

Dernière équipe analysée : les hommes d’Uccle Sport, dixièmes avec 3 points. Pour le moment, les Ucclois n’ont pas encore connu le succès cette saison. Prochain défi pour eux : un déplacement à l’Herakles, 5e au classement.

Rémy Rucquoi