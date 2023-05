Le Suryoyés Bruxelles s’incline 2-3 et laisse à Waterloo la place en P1

Le Suryoyés a buté face au RRC Waterloo en perdant 2-3 et n’ira pas en P1 l’année prochaine.

C’est la déception pour le Suryoyés. Après avoir été champion de sa province, il a chuté face à Waterloo. Après un carton 6-3 contre le F.C Schaerbeek, une victoire 2-1 face au RRC Boitsfort, il ne restait plus que Waterloo à battre pour accéder à la division supérieure. Cela n’a pas été le cas.

Waterloo commence fort en mettant le premier but à la 30e minute grâce à Laurent Jamotte sur penalty, la réponse du Suryoyés vient à la 42e minute par Salifu Prince. La seconde mi-temps commence bien pour le club de la capitale qui marque son deuxième but, une quinzaine de minute après l’entame, grâce au capitaine Clavers Djonga. Le Suryoyés mène 2-1. Il faudra attendre la fin du temps règlementaire pour que Waterloo revienne. Jamotte met le but du 2-2 qui permet à son équipe d’aller en prolongation. Une fin de match difficile pour les hommes de Nour-Eddine Baghati qui voient Meddah Ilias écoper d’un carton rouge à la 89e minute de jeu. Ils devront disputer les prolongations à 10. Des prolongations qui vont voir le RRC Waterloo marqué le but du 3-2 par Weynants Maurice à la 113e minute. Le Suryoyés n’arrivera pas à revenir au score et va laisser le ticket pour la P1 au club wallon.

La défaite est douloureuse pour Baghati et ses joueurs mais ils ne baissent pas les bras. Ils ont eu un beau parcours et ont gagné l’expérience des phases finales. Toute l’équipe espère monter la saison prochaine.

■ Grace Motingia – images: TV COM