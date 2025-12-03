Le Sporting d’Anderlecht a terminé la saison en bénéfice

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé mardi qu’il terminait la saison en bénéfice pour la deuxième année consécutive. Les comptes annuels de la saison 2024-2025 montrent que le club le plus titré de Belgique est en positif de 100.000 euros.

“L’assemblée générale du Royal Sporting Club Anderlecht a approuvé les comptes annuels pour la saison 2024-2025. Pour la deuxième année de suite, le résultat opérationnel est positif” a partagé Anderlecht dans son communiqué. Lors de la dernière édition de la Jupiler Pro League, les Mauves ont terminé quatrièmes, ils ont aussi atteint la finale de la Coupe de Belgique (défaite 2-1 contre le Club Bruges), et ont réussi à passer l’hiver en Europa League.

Ces succès ont sans aucun doute joué un rôle dans les comptes annuels positifs, selon le club: “L’augmentation des revenus d’exploitation s’accompagne toutefois d’une hausse des dépenses opérationnelles, en partie due à l’organisation des matchs européens à domicile et à l’extérieur. Les investissements dans le stade, comme la rénovation de la pelouse du Lotto Park pendant la saison, jouent aussi un rôle.”

La vente de joueurs formés à Neerpede a également ramené de l’argent. “Les revenus des transferts sont légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente, où plusieurs revenus exceptionnels avaient été enregistrés, notamment grâce à la clause de revente lors du transfert de Jérémy Doku à Manchester City. Anderlecht enregistre toutefois une croissance des revenus de transfert de ses joueurs formés, notamment grâce au transfert de Zeno Debast au Sporting Lisbonne.” Ce transfert aurait rapporté au moins 15,5 millions d’euros à Anderlecht.

Belga