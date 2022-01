Le RWDM sous pavillon américain : voici à qui appartiennent les clubs pros bruxellois

Le RSC Anderlecht est le dernier club de la capitale appartenant à une délégation belge.

Thierry Dailly, président du RWDM, a annoncé en grande pompe ce mercredi midi l’arrivée du magnat américain John Textor en tant que nouvel investisseur principal du RWDM. L’homme d’affaires, déjà copropriétaire de Crystal Palace et récent acquéreur du club brésilien de Botafogo, rachète 80% des parts de Thierry Dailly. Ce dernier conserve 20% des actions et demeure président du club molenbeekois.

C’est l’un des derniers clubs historiques de la capitale qui quitte donc le giron 100% belge. L’Union Saint-Gilloise est pour sa part passé en 2018 du côté britannique, avec le rachat par le Britannique Tony Bloom, propriétaire de Brighton & Hove Albion, de la quasi-entièreté des parts jusqu’ici détenues par la coopérative “Union”. Depuis lors, une véritable passerelle est établie entre le club de Premier League anglaise et l’Union. Avec notamment les prêts de l’ailier japonais Kaoru Mitoma, étincelant sur les pelouses belges depuis le début de saison, ou du milieu polonais Kacper Kozlowski, arrivé en prêt à l’occasion du mercato hivernal.

Anderlecht : l’ancrage local

Un seul club bruxellois reste donc aujourd’hui sous pavillon belge : le RSC Anderlecht. Toujours détenu en majorité par Marc Coucke, le club poursuit un ancrage bruxellois et local, promu par le président Wouter Vandenhaute et l’entraîneur Vincent Kompany. L’histoire du RSCA dans le championnat de Belgique et son palmarès ont certainement aidé le club à poursuivre sa route sans aide étrangère, contrairement au RWDM et à l’Union qui ont besoin de nouveaux investissements pour grandir et poursuivre leurs objectifs de croissance.

Cela a profité aux Saint-Gillois, aujourd’hui en tête de la D1A, seulement neuf mois après leur montée dans l’élite. Le RWDM, actuellement sur le podium de la Division 1B, espère que la même dynamique pourra se mettre en place avec l’arrivée de John Textor et les possibles prêts de joueurs de Crystal Palace à l’avenir.

► Analyse de Jean-Michel De Waele, professeur de science politique et spécialiste du sport à l’ULB, avec Jim Moskovics dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : Belga/David Pintens