le Léopold domine le Racing et conforte sa place de leader

Le Léopold, victorieux 3-2 du Racing dans son match au sommet de la 13e journée d’ION Hockey League, passera l’hiver au chaud. Avec 11 victoires, un nul et une défaite à leur actif, les autoritaires leaders du championnat totalisent désormais 34 points et abordent la trêve hivernale de plus de 3 mois avec 11 unités d’avance sur les champions en titre de la Gantoise, difficilement venus à bout d’Uccle Sport (3-2).

Dans le derby ucclois de l’Avenue Dupuich, les joueurs d’Agustin Corradini ont rapidement mené 2-0 sur un doublé de Tom Boon (4e et 14e). Le Léo s’est néanmoins fait rejoindre par les Rats sur 2 buts de Tanguy Cosyns (20e et 46e). Un penalty-corner transformé par Tom Degroote a toutefois permis aux visités d’empocher les 3 points en fin de 3e quart-temps (49e). Au classement, derrière le Léo et Gand, le Braxgata (22 pts), vainqueurs 5-2 du White Star, et le Waterloo Ducks (21), jamais mis en difficulté face au Victory (7-1), complètent le top 4, synonyme en fin de saison de participation aux play-offs pour le titre. L’Herakles a lui réussi la bonne opération de la journée en allant battre le Dragons sur ses terres par le plus petit écart (0-1) et possède le même nombre de points que les Brabançons (21).

Les Lierrois devancent d’une unité l’Orée (20), vainqueur 1-3 au Daring, et le Racing (20), qui régresse de la 3e à la 6e place. Uccle Sport (16), Dragons (15) et Daring (14), malgré leur défaite du jour ne sont pas pour autant largués, au contraire du White Star (5) et du Victory (3). Les 9 dernières journées de la phase classique de la compétition se dérouleront entre le 3 mars et le 28 avril, avant les play-offs et play-downs de début mai.

Belga