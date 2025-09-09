Le défenseur serbe Mihajlo Ilic débarque à Anderlecht en prêt de Bologne

L’officialisation a eu lieu lundi soir, dans les dernières minutes du mercato estival en Belgique.

Le Sporting d’Anderlecht a officialisé le recrutement du défenseur serbe de 22 ans Mihajlo Ilic lundi soir, dans les dernières minutes du mercato estival en Belgique. Ilic a été prêté avec option d’achat par Bologne, précise le club bruxellois.

Le défenseur central a été formé au Partizan Belgrade et a fait ses débuts professionnels en novembre 2021. Il a été transféré à Bologne à l’hiver 2024 et prêté dans la foulée à son club formateur jusqu’à la fin de saison dernière. Au total, Ilic a compilé 63 rencontres avec le Partizan (5 buts). Il est également international espoirs avec la Serbie. À Anderlecht, il sera le coéquipier d’un autre défenseur serbe, Jan-Carlo Simic.

