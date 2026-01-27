 Aller au contenu principal
BX1

Le défenseur Moussa Diarra arrive au RSC Anderlecht en prêt

Moussa Diarra (25 ans) vient renforcer la défense des Mauve et Blanc. Le défenseur malien est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Deportivo Alavés, avec une option d’achat définitif.

Moussa a joué plus de 100 matchs en Ligue 1 pour le FC Toulouse. Avec le Deportivo Alavés, il a disputé 32 matchs en Liga et en Copa del Rey. Il est aussi international malien.

Olivier Renard, directeur sportif : “Moussa Diarra est un défenseur central gaucher qui peut également jouer comme arrière gauche. Avec sa personnalité et son expérience en Ligue 1 et en Liga, Moussa correspond au profil que nous voulions ajouter à l’équipe pour le reste de la saison.”

La Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales