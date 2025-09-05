Le conseil d’administration d’Anderlecht s’accorde sur le départ de Wouter Vandehaute

Le conseil d’administration du Sporting d’Anderlecht, réuni vendredi dans un endroit tenu secret, a accepté “à l’unanimité” la démission de Wouter Vandenhaute avec effet immédiat, a communiqué le club bruxellois dans un communiqué.

Le président du club de football bruxellois avait mis son mandat à disposition à l’issue d’un week-end qui a vu les Mauves s’incliner à l’Union St-Gilloise (2-0) dimanche. Lundi Marc Coucke, l’actionnaire majoritaire d’Anderlecht avait déclaré qu’il voterait pour le départ de Vandenhaute. Wouter Vandenhaute, actionnaire minoritaire du club avec sa société Mauvavie, n’était pas présent lors de conseil d’administration. Il était représenté par Tomas Van Den Spiegel, le CEO de Flanders Classics.

“La direction du club, sous la houlette du CEO Sports Tim Borguet, de la CEO Non-Sports Isabelle Vanden Eede et du CFO Tim Vanheuverzwijn, rendra provisoirement compte au Conseil d’administration. Elle continuera surtout à fonctionner dans le cadre des lignes directrices indépendantes qui ont été fixées précédemment”, précise encore le communiqué d’Anderlecht.

Les Anderlechtois ont été éliminés de toutes les compétitions européennes dès le mois d’août et les tours préliminaires. Ils ont été sortis de l’Europa League par les Suédois de Häcken au 2e tour qualificatif, puis ont connu le même sort en Conference League en s’inclinant en barrages face aux Grecs de l’AEK Athènes. Anderlecht a également effectué un début de championnat en deçà de ses attentes, concédant dimanche une deuxième défaite en cinq matchs, à l’occasion du derby bruxellois à l’Union Saint-Gilloise (2-0).

Au coup d’envoi de la rencontre dimanche, plusieurs supporters anderlechtois ont demandé la démission de Wouter Vandenhaute via des banderoles. Cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises lors des mois précédents.

Belga