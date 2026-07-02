Le Bruxellois Youri Tielemans est l’auteur du but le plus tardif de l’histoire de la Coupe du monde

Youri Tielemans est devenu mercredi l’auteur du but le plus tardif de l’histoire de la Coupe du monde, en inscrivant le pénalty qui a scellé la victoire de la Belgique contre le Sénégal (3-2) en seizièmes de finale du Mondial 2026.

Le capitaine des Diables rouges a logé le ballon dans la lucarne alors que le chronomètre de la rencontre affichait 124 minutes et 44 secondes au Lumen Field de Seattle.

Tielemans inscrit ainsi son nom dans le livre des records de la Coupe du monde. L’Iranien Mehdi Taremi détient toujours le record du but le plus tardif dans le temps réglementaire, avec sa réalisation après 102 minutes et 30 secondes face à l’Angleterre (défaite 6-2) lors du Mondial 2022 au Qatar.

Hakan Sükür est encore le buteur le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, depuis qu’il a marqué en 11 secondes pour la Turquie contre la Corée du Sud en 2002 (victoire 2-3).

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Belga