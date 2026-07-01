Coupe du monde: les Diables viennent à bout du Sénégal et se qualifient en huitièmes de finale après un match fou

La Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après une victoire 3-2 contre le Sénégal en prolongation, mercredi, à Seattle. Les Diables Rouges ont été menés 0-2 jusqu’à cinq minutes de la fin du temps règlementaire.

Le Sénégal s’est rapidement montré dangereux et le poteau a sauvé une première fois la Belgique, en repoussant une tentative d’Ismaïla Sarr (13e). Ce n’était que partie remise pour les Lions de la Teranga: à la 24e minute, un centre de la gauche de Sadio Mané a trouvé la tête de Sarr, le ballon a encore terminé sur le poteau, mais cette fois, il est revenu dans les pieds d’Habib Diarra, qui a ouvert le score.

Le Sénégal a doublé la mise en début de seconde période. Après une longue ouverture de Moussa Niakhaté, Sarr a réussi un enchaînement contrôle poitrine-volée qui n’a laissé aucune chance à Courtois (51e).

Le sélectionneur Rudi Garcia a joué son va-tout en effectuant rapidement tous ses changements. Les remplaçants ont redonné espoir aux Diables: Dodi Lukebakio a manqué de peu le cadre d’une frappe enroulée du gauche (78e) puis Romelu Lukaku, à la réception d’un centre de Thomas Meunier, a réduit l’écart (86e). A la 89e, le capitaine Youri Tielemans a repris victorieusement de la tête un centre de Leandro Trossard, envoyant les deux équipes en prolongation.

En prolongation, la Belgique a obtenu un penalty après intervention du VAR pour une faute de Lamine Camara sur Tielemans. Le capitaine s’est fait justice lui-même et a offert la victoire aux Diables (120e+5).

En huitièmes de finale, la Belgique rencontrera, le 6 juillet toujours à Seattle, le vainqueur du duel entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine, programmé plus tard.

Belga