La Belgique au Liechtenstein en quête d’un 2e succès en qualifications pour le Mondial

Les Diables rouges défient le Liechtenstein au Rheinpark stadium ce soir (20h45). Cette rencontre est le troisième rendez-vous pour la Belgique dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Placé dans le groupe J avec quatre équipes, les Diables doivent impérativement terminer à la première place pour se qualifier directement. En cas de deuxième place, ils auraient toutefois l’opportunité de jouer les barrages pour accéder à la Coupe du monde.

Après avoir débuté par un match nul 1-1 en Macédoine du Nord, les joueurs de Rudi Garcia l’avaient emporté de justesse 4-3 face au Pays de Galles lors de la deuxième rencontre. Avec ce 4 sur 6, ils figurent à la troisième place du groupe. Mais à la suite des deux matchs de barrages disputés en Nations League face à l’Ukraine, la Belgique n’a pu prendre part qu’à deux rencontres, contrairement à ses adversaires qui en ont déjà joué trois ou quatre.

Ce soir, les Red Devils se déplacent chez l’équipe la moins forte du groupe sur papier, le Liechtenstein (204e à la FIFA). C’est la première fois que les deux équipes nationales s’affrontent en match officiel.

Mercredi, lors de la conférence de presse qui préfaçait ce duel, une nouvelle concernant le capitanat est tombée. Rudi Garcia a en effet annoncé que Youri Tielemans porterait désormais le brassard de capitaine, et ce à titre fixe. Le sélectionneur a justifié son choix en affirmant que le milieu d’Aston Villa était “le lien parfait entre les jeunes et la “génération dorée”.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le Kazakhstan (4e avec 3 points en 3 matchs) recevra le Pays de Galles (2e avec 7 points en 4 matchs). La Macédoine du Nord est quant à elle dispensée de rencontre.

Belga