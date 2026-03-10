La 10e édition du BXL Tour se tiendra le dimanche 14 juin dans les rues de Bruxelles

La 10e édition du BXL Tour, une course cycliste amateur à travers les rues de Bruxelles, fera son retour le dimanche 14 juin. L’événement avait réuni plus de 6.000 participants l’année dernière.

Les rues de la capitale se transformeront en un parcours urbain entièrement fermé à la circulation automobile. Le BXL Tour propose quatre catégories afin que chaque participant puisse prendre part à la course selon son niveau et ses envies. La catégorie “Ride”, longue de 32 km, est la formule pensée pour accueillir le grand public, sans pression de performance. Elle est notamment ouverte aux vélos électriques.

La catégorie “Cyclo” est destinée aux passionnés (vitesse moyenne minimale de 20 km/h), tandis que la catégorie “Master” est ouverte aux cyclistes expérimentés affiliés à une fédération reconnue. Enfin, la catégorie “Paracycling” est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Le segment Sprint, disputé sur l’avenue du Parc Royal, proposera à nouveau un classement spécifique sur une distance de 1.500 mètres, entre le Parvis Notre-Dame et les Serres royales de Laeken.

“Accessible à toutes et tous, c’est à la fois un véritable défi sportif et une occasion unique de découvrir Bruxelles autrement, tout en contribuant à l’attractivité et au dynamisme de notre ville”, a déclaré Nawal Ben Hamou (PS), échevine des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.

Le BXL Tour est également l’occasion pour la Ville de Bruxelles de se préparer aux Championnats du monde de cyclisme de 2030, en attendant peut-être le grand départ du Tour de France Femmes quelques semaines plus tôt.