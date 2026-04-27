Jupiler Pro League : Sardella se voit proposer trois matches de suspension dont deux effectifs

Exclu juste avant la mi-temps lors du derby bruxellois face à l’Union Saint-Gilloise dimanche (1-3), Killian Sardella s’est vu proposer trois matches de suspension, dont un avec sursis, par le parquet de l’Union belge de football, a communiqué cette dernière lundi.

La scène s’est passée dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Sardella s’est frictionné avec Guilherme, le joueur de l’Union, lui donnant un léger coup de tête. L’arbitre a exclu le défenseur des Mauves, 23 ans. Le parquet de l’Union belge a proposé trois matches de suspension dont deux effectifs et une amende de 2.500 euros.

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Anderlecht et son joueur peuvent ne pas accepter cette proposition, le dossier sera dès lors renvoyé devant le Comité disciplinaire de la fédération. Si la proposition est acceptée, Sardella manquera la venue de Bruges dimanche et le déplacement à La Gantoise le 10 mai.

Exclu lui aussi ce week-end en Europe Playoffs, Emin Bayram se voit proposer une journée effective de suspension et 1.000 euros d’amende. Le joueur de Westerlo a tiré son adversaire de l’Antwerp, Vincent Janssens, par le maillot. Après avoir donné un carton jaune, le VAR a poussé l’arbitre à revoir les images et estimant que l’Anversois pouvait filer seul au but, a transformé le jaune en rouge. Son exclusion dès la 10e minute de jeu a vite orienté la rencontre remportée 2-4 par l’Antwerp. Là aussi, le club et le joueur peuvent accepter, ou non, la proposition du parquet.

Belga – Photo Belga