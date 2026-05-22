Jupiler Pro League : le Club de Bruges remporte son 20e titre après le match nul à Malines et celui de l’Union

Accroché 2-2 sur la pelouse de Malines jeudi soir lors de la 9e et avant-dernière journée des playoffs pour le titre de la Jupiler Pro League, le Club de Bruges a tout de même mis la main sur son 20e titre de champion de Belgique et le cinquième en sept ans.

Avec 54 points, les Brugeois ne peuvent en effet plus être rejoints en tête du classement par l’Union Saint-Gilloise, qui en plus n’a pas réussi à gagner sur la pelouse de La Gantoise dans le même temps (0-0) et totalise 50 points. Les Brugeois pourront fêter leur sacre à domicile lors de la dernière journée, une “Bataille des Flandres” contre La Gantoise dimanche, sans se soucier du résultat.

Dans un début de match équilibré à Malines, le Club Bruges s’est procuré les meilleures situations. Après cinq minutes, Carlos Forbs avait fait trembler les filets malinois mais son but a été refusé à cause d’une position de hors jeu de Hans Vanaken à la construction (5e). Les Blauw en Zwart ont ensuite poussé Ortwin De Wolf à effectuer deux beaux arrêts sur des tentatives d’Hugo Vetlesen (11e) et d’Aleksandar Stankovic (14e). Le portier malinois n’a toutefois rien pu faire face à Christos Tzolis, bien trouvé par Nicolo Tresoldi et auteur d’une frappe imparable à ras de terre (17e, 0-1).

Une fois la différence faite, les joueurs d’Ivan Leko ont levé le pied et ont contrôlé le ballon, sans réussir à se montrer incisifs dans les 30 derniers mètres. En face, Malines, qui restait sur deux matchs sans victoire (une défaite 3-0 face à l’Union et un nul 2-2 contre Anderlecht), a peiné à se montrer à son avantage face au bon quadrillage défensif de son adversaire. Dani van den Heuvel s’est tout de même montré suffisamment vigilant pour repousser une reprise de la tête de Myron van Brederode sur corner juste avant le repos (43e).

Au retour des vestiaires, le gardien néerlandais n’a toutefois pas eu la main assez ferme pour empêcher l’égalisation malinoise: en contre, Bouke Boersma a hérité du ballon et résisté, à l’épaule, à Joel Ordonez avant de transmettre en profondeur à van Brederode, buteur ensuite d’une frappe croisée (49e, 1-1). Une fois le stade Achter de Kazerne réveillé, Malines a même tenté de prendre les devants et est reparti rapidement à l’assaut de la surface adverse mais Bruges s’est montré létal en contre. Tzolis a profité d’une erreur dans la défense malinoise pour attaquer seul le flanc gauche avant de décaler Tresoldi, qui a trompé De Wolf sans difficulté (51e, 1-2).

Comme en première période, le but brugeois a été suivi d’une période bien moins animée, d’un côté comme de l’autre. Forbs a tout de même perforé le côté droit à deux reprises et a manqué de peu le break après 66 minutes, mais sa frappe a été contrée. Côté Malinois, Thérence Koudou s’est retrouvé en position d’égaliser, seul à droite, mais a tiré au-dessus (78e), tout comme Fredrik Hammar, de loin, deux minutes plus tard. C’est finalement van Brederode qui a fait trembler les Brugeois d’un corner direct, bien aidé par une sortie ratée de van den Heuvel (87e, 2-2). Au coup de sifflet final, Ivan Leko et ses joueurs ont donc dû regarder la fin du match entre Gand et l’Union avant de fêter leur titre.

Le sacre assure également au Club Bruges une qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le club flandrien a toujours participé à la phase de ligue depuis son instauration par l’UEFA lors de la saison 2024/2025.

Avec Belga – Photo : Belga