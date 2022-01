Jeux Olympiques d’hiver : une partie de la délégation belge sur le départ, à Brussels Airport

Alors que les Jeux Olympiques d’hiver débuteront à Pékin vendredi prochain, la délégation belge s’est envolée ce samedi depuis Brussels Airport. “Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir d’accueillir la délégation, sur le départ vers les Jeux Olympiques d’hiver 2022“, indique l’aéroport national sur son compte Twitter, “On espère les accueillir à leur retour avec de nombreuses médailles“.

Today we had the pleasure of welcoming the Belgium delegation as they leave for the Winter Olympics 2022.

Looking forward to welcoming them back with a lot of medals in the coming days! @teambelgium pic.twitter.com/LvSHWFlHO1

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) January 29, 2022