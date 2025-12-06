Golden Spin de Zagreb : Nina Pinzaronne 7e pour sa rentrée internationale après une chute dans le programme libre

Pour son retour à la compétition internationale, Nina Pinzarrone a pris la 7e place de l’épreuve de patinage artistique Golden Spin de Zagreb, samedi en Croatie.

Deuxième après le programme court jeudi, Nina Pinzarrone a manqué sa prestation sur le programme libre avec une chute, ne récoltant qu’une note de 106.11 pour un total de 167.41. La jeune Bruxelloise de 19 ans se classe 7e sur les 30 patineuses engagées.

L’Américaine Bradie Tennell l’a emporté avec une note de 194.97 devant la Finlandaise Iida Karhunen, 2e (187.5) et la Kazakhstanaise Sofia Samodelkina, 3e (182.63). Jeudi, Nina Pinzarrone avait bien démarré sa première compétition internationale de la saison olympique en obtenant une note de 61.30 points à l’issue de son programme court. Tracassée par plusieurs blessures au pied notamment, Pinzarrone a repris l’entraînement il y a deux mois.

