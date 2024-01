Ganshoren lance parfaitement son année 2023 avec un succès contre La Calamine (4-1)

Les Bruxellois signent leur troisième victoire de la saison. Et de quelle manière !

Dernier de D2 ACFF, Ganshoren était en crise avant la réception de La Calamine, 6e et en course pour la montée.

Avec un doublé de Jérémy Pierret, une belle frappe du gauche de Yousri Afallah et un dernier but d’Alessio Chiffi, Ganshoren s’impose facilement 4-1 et quitte la place de lanterne rouge. Seule ombre au tableau, l’exclusion de Afallah après une lourde charge.

2024 sourit déjà à Ganshoren. En attendant le choc de la semaine prochaine contre Rebecq, actuel dernier du championnat…

■ Un reportage de C. Hooghe, P. Coen et C. De Beul