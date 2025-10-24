Football : Wouter Hias intègre le staff de David Hubert à l’Union Saint-Gilloise
Wouter Hias devient l’un des adjoints de l’entraîneur David Hubert à l’Union Saint-Gilloise, a annoncé vendredi le club champion de Belgique.
Hias, 34 ans, rejoint le staff technique en tant que T3 et épaulera Hubert, nommé à la tête du club le 13 octobre, et Bart Meert, présent dans le staff depuis 2022.
Hias était entraîneur adjoint au Club NXT, l’équipe espoirs du Club Bruges, depuis juillet.
Avant cela, il a occupé différentes fonctions, dont celle d’entraineur principal, à Tienen entre 2021 et 2023 et il a également entrainé le Jong Westel, les jeunes de Westerlo, lors de la saison 2024/2025.
Belga