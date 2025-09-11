Football : Jan-Carlo Simic quitte Anderlecht pour l’Arabie saoudite

Alors que le mercato belge s’est terminé lundi, Jan-Carlo Simic a trouvé mercredi un accord avec Al-Ittihad en Arabie saoudite, où la fenêtre des transferts ne se refermera qu’à la fin de la journée.

Le défenseur serbe de 20 ans quitte donc le RSC Anderlecht un an après y être arrivé, comme l’ont annoncé les Mauves mercredi.

Simic avait débarqué au Lotto Park à l’été 2024 en provenance de l’AC Milan, après avoir été nommé meilleur défenseur de la Primavera, le championnat italien des équipes de moins de 19 ans, lors de la saison 2023-2024. Arrivé avec le statut de défenseur prometteur, le Serbe a très vite su trouver sa place dans le onze bruxellois, et n’a pas tardé à se montrer décisif. Dès son deuxième match, il s’est illustré d’une passe décisive lors d’une victoire 1-0 face au Dinamo Minsk en match retour des barrages qualificatifs pour l’Europa League.

Sous les couleurs mauves, il a disputé 53 rencontres, toutes compétitions confondues, pour quatre buts et deux passes décisives. À Al-Ittihad, le défenseur serbe de 20 ans retrouvera l’ancien joueur de l’Antwerp Mahamadou Doumbia et sera coéquipier de joueurs de renom tels que Karim Benzema, Fabinho ou encore N’Golo Kanté.

