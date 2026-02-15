Football : Ganshoren a le moral au beau fixe, malgré l’interruption de son match

Après la défaite sur la pelouse de Richelle, Ganshoren voulait se rassurer face au R.S.C. Tilffois.

Les Verts n’auront eu qu’une mi-temps pour faire la différence. Ils n’y sont pas parvenus malgré plusieurs occasions.

Au retour du vestiaire et après un imbroglio d’environ une demie-heure, l’arbitre Farid Louai a décidé d’arrêter la rencontre et de renvoyer définitivement les 22 acteurs au chaud. Les lignes du terrain n’étant plus reconnaissables en raison de la neige.

Le temps est malgré tout au beau fixe pour les Ganshorenois. Les joueurs d’Alan Haydock ont remporté la deuxième tranche il y a deux semaines. Ce qui leur permet de participer au tour final de la D2 Amateur (ACFF).

Avant cela, le club devra obtenir sa licence pour pouvoir y participer.