Football : défaite d’Anderlecht face à Saint-Trond (2-0)

Saint-Trond s’est imposé 2-0 face à Anderlecht jeudi lors de la 4e journée des Champions Playoffs. Les Canaris ont décroché leur première victoire dans ces playoffs et pointent à la 3e place avec 33 points. Anderlecht est 4e, avec 28 unités.

Saint-Trond a commencé la rencontre pied au plancher en se créant le premier danger après seulement cinq minutes de jeu. Ryotaro Ito a pénétré dans la surface bruxelloise, mais son tir est passé à côté du cadre. Les Mauves se sont ensuite directement projetés en contre-attaque, et le gardien trudonnaire Leo Kokubo a dû se déployer pour repousser le tir d’Adriano Bertaccini depuis l’entrée du rectangle.

Dominateurs, les Canaris ont ensuite vu les tirs d’Ilias Sebaoui (8e) et Ito (21e) repoussées par Colin Coosemans. Peu avant la demi-heure, Keisuke Goto est passé proche de l’ouverture du score, mais l’attaquant japonais a vu son s’écraser sur l’extérieur du poteau (26e). Face aux offensives limbourgeoises, Coosemans a encore maintenu les siens dans la rencontre en s’interposant sur une reprise de Sebaoui au second poteau (41e).

Au retour des vestiaires, les Mauves ont repris l’ascendant dans les échanges mais sans parvenir à tromper la vigilance de Kokubo qui a d’abord vu un tir de Bertaccini à côté de son but (58e), avant de s’interposer face à Mihajlo Cvetkovic (64e).

Les hommes de Wouter Vrancken ont finalement pris l’avantage sur un but de Goto, à la réception d’un centre d’Ito dans la surface (75e, 1-0). Ryan Merlen a doublé la mise au bout du temps additionnel (90e+2). Les Canaris ne s’étaient plus imposés face aux Bruxellois depuis près de 7 ans et demi, et une victoire 4-2 le 25 novembre 2018.

Belga