Football : Anderlecht entame son dernier tour qualificatif pour l’Europe ce jeudi soir

Genk se déplace au Lech Poznan à 20h30 en Europa League. Les hommes de Thorsten Fink ont enregistré vendredi dernier leur premier succès de la saison à OHL après une défaite et deux nuls. Leurs adversaires n’ont pas mieux démarré. Après cinq journées, le Lech Poznan pointe à la 9e place du championnat polonais et a été éliminé par l’Étoile Rouge de Belgrade au 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions. “Poznan est une équipe expérimentée qui dispose de bons attaquants”, a toutefois souligné Fink en conférence de presse. “Elle fait preuve de beaucoup de talent dans la construction du jeu. Mais nous avons aussi beaucoup de talent. Nous sommes motivés et voulons faire quelque chose de beau demain.” Genk recevra les Polonais jeudi prochain au match retour. Une défaite enverrait les Limbourgeois, présents à ce stade en tant que 3e du dernier championnat, en Conference League.

Dans le même temps, Anderlecht jouera l’AEK Athènes en Conference League à 20h00 au Lotto Park. Les Grecs devraient arriver dans un meilleur état de fraîcheur que les Bruxellois étant donné que leur championnat national n’a pas encore repris. Au tour précédent, l’AEK a éliminé le club chypriote de l’Aris Limassol alors qu’Anderlecht a disposé du Sheriff Tiraspol. “Nous devrons être bons dans tous les domaines”, a estimé Besnik Hasi avant la rencontre. “Si nous travaillons dur, les résultats suivront. Nous pouvons toujours faire un peu mieux à domicile”. Le match retour est prévu jeudi prochain à Athènes. En cas de défaite dans les deux rencontres face aux Grecs, Anderlecht ne serait pas européen cette saison.

Belga