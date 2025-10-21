Passer la navigation
Football : Amine Mahroug prolonge à Anderlecht jusqu’en 2028

Anderlecht a annoncé mardi la prolongation de contrat de son jeune joueur de 17 ans, Amine Mahroug jusqu’en 2028.

Ce latéral droit fait partie de la maison Mauve depuis 2016 et avait signé son premier contrat professionnel l’an dernier.  Amine Mahroug a joué la saison dernière trois rencontre pour le RSAC Futures, l’équipe espoir d’Anderlecht, en Challenger Pro League devenant une valeur sûre cette saison en D1B.

Belga

21 octobre 2025 - 11h30
Modifié le 21 octobre 2025 - 14h55
 

