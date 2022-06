Football américain : deux ‘Brussels Black Angels’ au Texas pour y disputer un prestigieux tournoi

Les deux joueurs sont actuellement aux États-Unis.

Ils ont respectivement 16 et 18 ans : Jules Bouron et Adam Ourehou pratiquent depuis des années le football américain à Bruxelles, et jouent au sein des Brussels Black Angels, un club basé à Anderlecht. Au terme d’un tournoi aux Pays-Bas, ils ont été sélectionnés pour participer au “Clash of the Continents”, une prestigieuse compétition à Austin au Texas, avec l’équipe “Kings of Europe 7v7”.

Ils partiront ce mardi au Texas pour disputer ce tournoi, et se mesurer aux joueurs américains… et peut-être être repéré par un recruteur local.

■ Interview de Jules Bouron, réalisée par Maël Arnoldussen et Marjorie Fellinger