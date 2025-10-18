Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Brussels Ekiden : l’équipe “Tous à bord” réunit sportifs amateurs et champions au nom de l’inclusion

L’Ekiden de Bruxelles se tenait samedi au stade Roi Baudouin.

Le but de cette épreuve née au Japon : courir un marathon en équipes. Les 42 kilomètres 195 étant divisés entre les différents coureurs. Et parmi les 900 formations participantes, il y avait une équipe composée de sportifs valides et de personnes handicapées. Derrière cette initiative, on retrouve Jean-Francois Lenvain et l’ASBL “Tous à bord”.

Ce dernier a réussi à ramener des athlètes de haut niveau. Comme les boxeurs bruxellois Mohamed El Marcouchi et Jérôme Thomas. Le Français, champion du monde, double médaillé olympique, a connu la gloire avant l’enfer et une addiction à l’alcool après sa carrière. Le tennis et la course l’ont notamment aidé à se remettre sur pied.

Et puis, la course a été l’occasion d’un beau passage de témoins entre trois générations : Marius, le petit-fils, Xavier, le fils, ont poussé Charles, 90 ans, ému comme un enfant à l’idée de fouler le stade roi Baudoin.

C’est ce qui s’appelle un beau moment d’inclusion.

■ Reportage de Jacques Besnard et Guillaume Bruwier.

 

Lire aussi :

Partager l'article

18 octobre 2025 - 18h19
Modifié le 18 octobre 2025 - 18h24
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales