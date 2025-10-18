Brussels Ekiden : l’équipe “Tous à bord” réunit sportifs amateurs et champions au nom de l’inclusion

L’Ekiden de Bruxelles se tenait samedi au stade Roi Baudouin.

Le but de cette épreuve née au Japon : courir un marathon en équipes. Les 42 kilomètres 195 étant divisés entre les différents coureurs. Et parmi les 900 formations participantes, il y avait une équipe composée de sportifs valides et de personnes handicapées. Derrière cette initiative, on retrouve Jean-Francois Lenvain et l’ASBL “Tous à bord”.

Ce dernier a réussi à ramener des athlètes de haut niveau. Comme les boxeurs bruxellois Mohamed El Marcouchi et Jérôme Thomas. Le Français, champion du monde, double médaillé olympique, a connu la gloire avant l’enfer et une addiction à l’alcool après sa carrière. Le tennis et la course l’ont notamment aidé à se remettre sur pied.

Et puis, la course a été l’occasion d’un beau passage de témoins entre trois générations : Marius, le petit-fils, Xavier, le fils, ont poussé Charles, 90 ans, ému comme un enfant à l’idée de fouler le stade roi Baudoin.

C’est ce qui s’appelle un beau moment d’inclusion.

■ Reportage de Jacques Besnard et Guillaume Bruwier.