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Deux pilotes bruxellois sur le podium des courses annexes des 24 Heures de Spa-Francorchamps

Les Bruxellois Stéphane Lémeret et Rodrigue Gillion ont terminé sur le podium des courses annexes des 24 Heures de Spa-Francorchamps.

La course 1 des GT4 European Series a vu la victoire de Gabriele Piana et Tom Rieckl sur BMW, vendredi. Yani Stevenheydens a terminé troisième sur McLaren, devant Michiel Haverans sur Ford. Nathan Vanspringel, sur Ford, s’est classé septième. Lucas Cartelle (Toyota) a été contraint à l’abandon après être parti à la faute dans le virage de Kemmel.

Comme la veille, Gabriele Piana et Tom Rieckl se sont imposés sur BMW à l’issue de la course 2, disputée samedi matin. Michiel Haverans a pris la troisième place. Nathan Vanspringel aurait pu monter sur le podium, mais il a abandonné à la suite d’un bris de spoiler avant. Lucas Cartelle est classé neuvième. La treizième place de Yani Stevenheydens, dont la McLaren a pointé en tête en début de course, est plus décevante.

Malchanceux lors de la course 1, les pilotes belges ont connu plus de réussite lors de la course 2 du Lamborghini Super Trofeo à Spa-Francorchamps. Renaud Kuppens a terminé deuxième de la catégorie Am avec le Tchèque Jakub Knoll. Il ne lui a manqué que six dixièmes de seconde pour s’imposer. Kuppens a devancé le duo Stéphane Lémeret–Rodrigue Gillion. Lémeret a mené sa catégorie en début de course, pointant dans le top 10 du classement général.

Belga et la rédaction

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