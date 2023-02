Des supporters d’Anderlecht réclament à nouveau la démission de Wouter Vandenhaute

Une lettre ouverte publiée par plusieurs groupes de supporters du RSCA exige à nouveau la démission du président.

Les MAO3, Fanboard et SL12, trois des principaux groupes de supporters anderlechtois, ont publié ce vendredi une lettre ouverte réclamant le départ de Wouter Vandehautte. Après un premier appel mené le 11 janvier dernier, Wouter Vandenhautte avait choisi de réduire son rôle à celui de “président non exécutif” des Mauves. Cette décision n’avait pourtant pas plus aux supporters, estimant que “peu de choses ont changé à nos yeux”.

“Notre confiance en lui est totalement enterrée et ce n’est pas ce que nous considérons comme une manœuvre médiatique qui y changera quelque chose. Nous ne croyons pas à cette mise en retrait, en atteste votre présence encore trop importante autour du staff sportif. (…) Exécutif ou non exécutif, vous n’êtes plus notre président Wouter. Le changement de culture que vous nous promettez passe avant tout par votre départ !”, poursuit la lettre ouverte.

Les supporters reconnaissent que les CEO Jesper Fredberg (sportif) et Kenneth Bornauw (extra-sportif) doivent recevoir leur chance. Ils veulent aussi “une solution rapide et pérenne avec Jean Kindermans (le responsable de la formation, NDLR), afin que notre académie puisse retrouver son patron et son calme”, ajoutent-ils. Les autres actionnaires et le propriétaire Marc Coucke ont également été pris à partie. “Il est temps de prendre vos responsabilités. Faites le nécessaire pour sauver notre club”. “Sachez que vous n’êtes que des passants. (…) N’oubliez pas que nous, supporters, serons toujours le cœur de ce club.”

Et de conclure, de manière menaçante : “Si cela n’est pas respecté, d’autres actions seront entreprises”.

C.H. avec Belga | Photo : Belga