Coupe du monde: les Congolais de Bruxelles fiers des Léopards malgré l’élimination face à l’Angleterre

Les supporters de la communauté congolaise de Belgique ont vécu mercredi soir une soirée riche en émotions dans le quartier Matonge, à Ixelles, où ils s’étaient rassemblés en nombre pour suivre le match de Coupe du monde entre la République démocratique du Congo et l’Angleterre. Malgré la défaite, l’ambiance est restée empreinte de fierté.

Avant le coup d’envoi, la galerie Matonge et les rues avoisinantes s’étaient remplies de supporters venus chanter, danser et encourager leur équipe. Le magnifique but inscrit dès la 7e minute par Brian Cipenga a fait exploser de joie le quartier. Pendant plus d’une heure, les supporters ont cru que les Léopards pouvaient créer l’exploit face à l’Angleterre.

Mais les espoirs congolais ont été douchés en fin de rencontre par Harry Kane, auteur de deux buts aux 75e et 85e minutes, offrant la victoire à l’Angleterre. Autour de Matonge, plusieurs magasins de nuit et salons de coiffure avaient diffusé la rencontre, tandis que de nombreux supporters s’étaient également rassemblés sur la place Saint-Boniface, à Ixelles, aux côtés de Belges venus encourager les Léopards.

À l’issue du match, la déception était perceptible parmi les supporters, mais la fierté dominait. Beaucoup ont applaudi la prestation de leur équipe et salué le parcours des Léopards, convaincus qu’ils avaient fait honneur à la République démocratique du Congo malgré l’élimination.

Belga