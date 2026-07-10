Coupe du monde 2026: Lukaku sait que la Belgique doit réaliser un “match parfait” contre l’Espagne

“Il faudra réaliser un match parfait pour passer le cap” contre l’Espagne, a déclaré Romelu Lukaku jeudi soir (heure locale) au SoFi Stadium de Los Angeles, à la veille de son quart de finale en Coup du monde de football (vendredi 21h00 en Belgique).

Pour “Big Rom”, ce sera le cinquième quart de finale dans un grand tournoi. La comparaison avec la Coupe du monde 2018, lorsque les Belges avaient battu le Brésil à Kazan en quarts de finale, s’impose naturellement.

“En termes d’ambiance, c’est très similaire”, analyse l’attaquant des Diables. “Mais nous avons désormais un groupe complètement différent. Les joueurs ici ont davantage confiance en eux et il faut aussi gérer cela. Le match sera lui aussi totalement différent. L’Espagne pratique un football total, elle est très forte en attaque.” “Il nous faut livrer une performance parfaite. Si on veut aller loin, il faut savoir gérer ce genre de situation”, a-t-il poursuivi. “L’Espagne est une très bonne équipe, très rapide sur les flancs et forte en un-contre-un.”

Lukaku a été décisif à quatre reprises en quatre apparitions sur le terrain pendant la compétition, avec une moyenne d’un but marqué toutes les cinquante minutes. Mais pour lui, “ce n’est pas une question d’individu, mais d’équipe. Ces dernières années, cela a été ma motivation et c’est grâce à ça que j’ai connu d’autres succès avec mes clubs. Le sélectionneur m’a confié un rôle précis et je m’y adapte. Tout se déroule bien jusqu’ici. L’équipe se porte bien et nous devons continuer sur cette lancée. Vendredi, un nouveau défi nous attend, mais nous sommes prêts”.

L’avant-centre du SSC Naples revient également sur une saison perturbée et sur sa place dans l’équipe. “J’ai vécu une année difficile et c’est pour cela que j’occupe ce rôle aujourd’hui. Je me suis entretenu avec le coach et je sais ce qu’il attend de moi lors de ce tournoi. Je connais mon rôle. Ce serait absurde, après une telle saison, de me titulariser sur chaque match. Pour l’instant, tout se passe bien car j’ai un impact, sur le terrain comme en dehors. Même après la Coupe du monde, j’aimerais continuer avec l’équipe nationale.”

Belga