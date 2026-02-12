Coupe de Belgique : Charleroi “condamne fermement” les incidents après le match à l’Union Saint-Gilloise

Le Sporting Charleroi “condamne fermement” les incidents survenus mercredi après le coup de sifflet final de la demi-finale de retour de Coupe de Belgique à l’Union Saint-Gilloise, via un communiqué publié jeudi.

Après la défaite 4-1 au Parc Duden mercredi soir, des supporters carolos ont lancé des engins pyrotechniques en direction des supporters de l’Union mais aussi des barrières nadar sur la pelouse. Des incidents sont ensuite survenus dans les rues de la capitale suite à l’élimination des Zèbres aux portes de la finale.

“Ces faits, émanant d’une minorité de personnes, ne reflètent en aucun cas les valeurs que défend le Sporting de Charleroi ni l’image que le club souhaite véhiculer“, peut-on lire dans le communiqué.

“Le club condamne fermement tout comportement inapproprié ou violent et rappelle son attachement au respect, au fair-play et à l’esprit sportif, sur et en dehors du terrain. Le Sporting de Charleroi collaborera avec les autorités compétentes afin d’identifier les responsables et prendra également des mesures de son côté. Le club tient également à remercier la majorité de ses supporters qui ont effectué le déplacement et soutenu l’équipe avec passion et respect.”

Belga