Coupe de Belgique : l’Union domine Charleroi et se qualifie pour la finale

L’Union Saint-Gilloise s’est qualifiée mercredi pour la finale de la Coupe de Belgique après sa victoire en demi-finale retour face à Charleroi (4-1). Les Unionistes, vainqueurs de l’édition 2024 affronteront l’Antwerp ou le RSC Anderlecht en finale.

Après un partage muet à l’aller (0-0), le retour a démarré sur les chapeaux de roue. Sur le premier ballon du match, Promise David a fusillé Martin Delavallée (1re, 1-0) mais Aurélien Scheidler lui a répondu dans la foulée en trompant la vigilance de Vic Chambaere (3e, 1-1). Le gardien de 23 ans a ensuite dû s’employer pour éviter que la frappe lointaine de Yacine Titraoui ne place les Carolos aux commandes (8e). Christian Burgess était tout proche de remettre l’Union aux commandes mais sa frappe s’est écrasée sur la barre (24e).

Au retour des vestiaires, les Bruxellois sont repassés devant. Idéalement servi par David, Mohammed Fuseini a glissé du pied gauche le ballon dans les filets carolos (50e, 2-1). Anan Khalaili était proche creuser l’écart mais Delavallée s’est montré vigilant (60e). Le gardien belge s’est ensuite illustré d’un arrêt réflexe alors que David n’avait plus qu’à conclure (65e), avant d’être sauvé une nouvelle fois par sa barre transversale après une belle frappe de Guilherme Smith (66e).

Averti en première période, Titraoui a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion, à la suite d’une semelle sur Anouar Ait El Hadj (72e). Ross Sykes a inscrit le troisième but des siens sur corner (84e, 3-1) et Raul Florucz, à peine monté au jeu, a parachevé le succès bruxellois dans les arrêts de jeu (90e+3, 4-1).

Jeudi, l’Antwerp reçoit le Sporting Anderlecht pour une place en finale. Les Anversois se sont imposés par le plus petit des écarts au Lotto Park, lors de la manche aller (0-1) la semaine dernière.

Belga