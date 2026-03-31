Challenger Pro League : un club terminant hors de la zone rouge ne pourra pas être relégué

L’Assemblée Générale de la Pro League a décidé mardi d’adapter les règles de relégation de la Challenger Pro League, en suivant la proposition de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC). À partir de la saison 2026/2027, une équipe première ne terminant pas aux deux dernières places de la deuxième division professionnelle ne pourra pas être reléguée, même si une équipe U23 est moins bien classée qu’elle.

Quatre équipes réserves restent assurées d’évoluer en deuxième division: une équipe U23 pourra toujours être reléguée si une autre équipe U23 a décroché la promotion dans les deux D1 amateures. Dans le cas contraire, une seule ou aucune équipe pourrait être reléguée de la Challenger Pro League vers les divisions amateures.

Les clubs professionnels belges avaient adopté un nouveau format de compétition en février 2025, dans lequel la première division professionnelle (Jupiler Pro League) passait à 18 clubs (contre 16 actuellement) et les playoffs étaient supprimés. Ces discussions avaient aussi débouché sur un quota de quatre équipes U23 en Challenger Pro League, qui pouvait condamner des équipes premières à la relégation même si elles terminaient en dehors de la zone rouge. L’ABC avait cependant estimé que ce nouveau format ne respectait pas les règles de la concurrence et menaçait la Pro League et ses membres d’une amende de 12 millions d’euros.

La décision prise mardi reste toutefois sujette à l’approbation des deux instances du football amateur (VV et ACFF), qui peuvent s’interroger sur le nombre de promotions depuis leurs premières divisions s’il y a moins de deux équipes reléguées de Challenger Pro League.

Belga