Challenger Pro League : le RWDM se voit confirmer un retrait de trois points

Le RWDM s’est vu confirmer la décision de la Commission des Licences de l’Union belge de football (URBSFA) de lui infliger une pénalité de trois points au classement de la Challenger Pro League.

Le C-SAR, la section sportive du CEPANI, le centre belge d’arbitrage de Bruxelles, a rejeté son recours. C’est ce qu’a communiqué le club bruxellois vendredi qui “regrette l’issue de cette procédure“.

Le RWDM a été sanctionné pour avoir failli à son obligation de fournir différents documents et preuves de paiement relatifs à des transferts. Le club bruxellois avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises cette saison pour ses manquements administratifs et financiers. “Le club regrette l’issue de cette procédure, tout en respectant pleinement la décision rendue. Le RWDM reste et restera pleinement mobilisé afin d’assurer la stabilité du club, de défendre ses intérêts et de préparer les prochaines échéances“, a communiqué le RWDM.

En février dernier, la Commission des Licences avait condamné le RWDM à débuter la saison 2026-2027 avec un point en moins, en raison de l’absence d’amélioration dans les fonds propres du club bruxellois largement dans le rouge (-10,1 millions d’euros). En octobre, le club s’était vu interdire tout transfert, faute d’avoir fourni des preuves suffisantes pour le paiement de dettes fédérales et sociales.

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Après avoir effleuré la promotion en Jupiler Pro League la saison dernière, le RWDM est à la peine cette saison en Challenger Pro League figurant en 13e position avec 30 points. Le club bruxellois est virtuellement relégable, puisqu’il est avant dernier au classement de la D1B en dehors des équipes U23. L’application du quota nécessaire de quatre équipes U23 est largement discutée, mais la Pro League maintient pour l’instant sa position.

Belga