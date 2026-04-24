Challenger Pro League : le RWDM n’obtient ni la licence professionnelle, ni celle de 1re Nationale

La Commission des licences de la Fédération belge de football (URBSFA) a rendu vendredi sa décision concernant les clubs qui n’avaient pas encore obtenu de licence (professionnelle). Les clubs relégués de Challenger Pro League le RWDM Brussels et l’Olympic Charleroi n’ont obtenu ni la licence professionnelle, ni celle de 1re Nationale.

Le Sporting Hasselt et Tubize-Braine n’ont pas obtenu eux leur licence pour la Challenger Pro league (1B), contrairement au SK Roulers. Les équipes qui n’ont pas obtenu leur licence peuvent encore faire appel auprès du Centre belge d’arbitrage dans le secteur sportif (C-SAR).

Le RWDM, déjà relégué sur le plan sportif de la Challenger Pro League (13e), s’était vu infliger des sanctions cette saison par la Commission des licences, qui a également dû constater que de nombreux documents manquaient dans le dossier de demande de licence. De nombreuses lacunes ont été relevées tant sur le plan financier qu’infrastructurel. Le dossier de l’Olympic Charleroi présentait moins de lacunes, mais le club s’est avéré avoir des arriérés de paiement auprès des pouvoirs publics et d’autres clubs, et n’avait pas fourni un certain nombre de documents. Le RFC Liège, qui participe aux Promotion playoffs de la Challenger Pro League, n’a reçu qu’une licence pour la 1B.

En 1re Division Nationale VV (Voetbal Vlaanderen), Roulers, troisième au classement, obtient une licence pour la 1B. Du côté FFA (football francophone amateur), Virton et Mons obtiennent leur licence. Pour le Sporting Hasselt, des documents manquants et une sous-estimation des coûts opérationnels sont à l’origine du refus de la licence professionnelle. Tubize-Braine a notamment omis de fournir des documents relatifs au budget de la saison en cours et n’a pas présenté de documents concernant le plan d’action pour la saison à venir.

Belga