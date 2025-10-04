BNXT League : le Brussels s’impose à trois secondes de la fin face au Limburg United (84-85)

Mené à trois secondes de la fin, le Brussels l’emporte sur le fil (84-85) à Limburg United.

En proie au doute après une élimination en Coupe de Belgique et une première défaite à domicile, le Brussels s’est imposé au buzzer (84-85) vendredi soir à Limburg United pour lancer la 2e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Limbourgeois, déjà défaits à Ostende lors de la première journée.

Le Brussels semblait avoir fait le plus dur au terme d’un match serré en menant 78-82 à moins d’une minute trente de la fin. C’est alors que trois fautes bruxelloises ont semblé offrir la victoire sur un plateau aux Limbourgeois avec deux nouveaux lancers de Jalen Blackmon.

► Lire aussi | BNXT League : mauvaise entrée en matière pour le Brussels, qui se fait surprendre par Alost

A 84-82 et trois secondes à courir, c’était sans compter avec une dernière action de Demetric Horton (32 points) qui après avoir éliminé un adversaire plantait un triple au buzzer. De quoi, instantanément, faire passer Serge Crevecoeur et le Brussels de l’enfer au paradis.

Dans les rangs limbourgeois, si Blackmon a confirmé ses talents de finisseur (32 points après 34 la semaine dernière), Jonas Delalieux (2 points) est quant à lui apparu fort discret au contraire de Quentin Serron (11 points, 5 rebonds, 4 passes) et de Wout Leemans (9 points, 5 rebonds).

La deuxième journée se poursuivra ce samedi avec pas moins de sept rencontres dont le derby anversois entre Malines et Anvers.

Belga – Photo : Belga