Basket-ball : Ian Hanavan n’est plus l’entraîneur du Phoenix Brussels

Au lendemain de la troisième défaite de la saison du Phoenix Brussels, le club de la capitale annonce le départ de l’entraîneur principal Ian Hanavan.

Le Belgo-Américain Ian Hanavan n’est plus le coach du Phoenix Brussels. Arrivé en mars 2020 pour reprendre en mains le club bruxellois, l’ancien joueur, âgé de 41 ans, a décidé de quitter l’équipe ce lundi après un commun accord.

“Nous tenons à remercier Ian Hanavan pour ce qu’il nous aura apporté durant cette période parsemée d’embûches et nous lui souhaitons une bonne continuation pour sa future carrière de Coach qu’on lui espère très prometteuse”, indique le Phoenix Brussels par communiqué. Le nom de son successeur n’a pas encore été communiqué.

Cette saison, le Brussels n’a pu jouer que quatre rencontres en six journées de championnat en raison d’un foyer de Covid-19 au sein du groupe, qui a mené à deux reports. Le Phoenix Brussels s’est incliné 90-98 face à Liège, dimanche dernier, et occupe la dixième et dernière place du classement de la BNXT League avec 5 points.

Ian HANAVAN is no longer the Head Coach of the Phoenix Brussels, thanks for everything you did Ian ✊ pic.twitter.com/qFgpmrcRcT

— Brussels Basketball (@BrusselsBasket5) October 18, 2021