Athlétisme : Elliot Vermeulen fracasse son propre record de Belgique Juniors du 1500 mètres

Alors que la saison athlétique estivale touche tout doucement à sa fin, Elliot Vermeulen a montré qu’il avait encore du feu dans les jambes ce mardi soir. Lors du Eifel Flutlichtmeeting de Trier, en Allemagne, l’athlète du White Star, âgé de 19 ans, a signé un chrono impressionnant de 3’33”51 sur 1500 mètres. 

Il améliore ainsi son propre record de Belgique Juniors de 5 secondes. Un record national qui était de 3’38”65 et qu’Elliot avait réalisé le 29 juin de cette année.

Le 20 août dernier, le Bruxellois avait également affolé les chronos sur 800 mètres. Il avait bouclé les deux tours de piste en 1’45”04, s’appropriant le record de Belgique Juniors sur cette distance.

Laura Vandormael

02 septembre 2025 - 21h56
Modifié le 02 septembre 2025 - 21h59
 

